Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Старший брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в ДТП

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат попал в ДТП и не выжил. Об этом со ссылкой на депутата Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров сообщило агентство ТАСС.

«Да, произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат... Это было в республике», — рассказал парламентарий. Ришату Хабирову было 68 лет.

У Радия Хабирова остался еще один брат.

