Брат главы Башкирии погиб в ДТП

18:20, 12 апреля 2026Россия

Старший брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в ДТП
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Старший брат главы Башкирии Радия Хабирова Ришат попал в ДТП и не выжил. Об этом со ссылкой на депутата Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров сообщило агентство ТАСС.

«Да, произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат... Это было в республике», — рассказал парламентарий. Ришату Хабирову было 68 лет.

У Радия Хабирова остался еще один брат.

Ранее стало известно, что актриса из сериала «Склифосовский» Екатерина Ведунова и ее дочь-подросток погибли в автокатастрофе. ДТП произошло ночью 4 марта в Зубово-Полянском районе Мордовии, когда артистка и ее дочь вместе с водителем ехали в сторону Москвы. Автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

