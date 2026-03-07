Актриса из «Склифосовского» погибла вместе с дочерью в автокатастрофе

Актриса театра и кино Екатерина Ведунова, известная по роли в сериале «Склифосовский», и ее 15-летняя дочь погибли в автокатастрофе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу семьи Марианну Порядко.

ДТП произошло ночью 4 марта в Зубово-Полянском районе Мордовии. Ведунова и ее дочь вместе с водителем направлялись в сторону Москвы. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной.

Как пишет aif.ru, Ведунова умерла на месте до приезда скорой помощи. Ей было 45 лет. Дочь актрисы скончалась позднее в больнице.

Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004 году она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Выступала в театре и снималась в сериалах. Наиболее известные работы актрисы — роли в сериалах «Склифосовский», «СашаТаня» и «Великолепная пятерка».