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01:19, 15 июня 2026Россия

Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях в 2026 году

Россиян ожидают еще две короткие рабочие недели в ноябре и декабре 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Россиян ожидают еще две короткие рабочие недели в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

День народного единства 4 ноября в этот раз выпадает на среду. Россияне будут работать 2-3 ноября, а также 5-6 ноября. Другая короткая неделя ожидает россиян с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным днем, а дальше граждан ждут длительные новогодние праздники.

Ранее Минтруд России опубликовал производственный календарь на 2027 год. Так, например, новогодние праздники у россиян начнутся с 31 декабря 2026 года и продлятся 11 дней до 10 января 2027 года. Майские праздники продлятся 6 дней — с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. Помимо того, россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. Отдельным выходным днем станет 31 декабря 2027 года.

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