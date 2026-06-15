54-летняя Кармен Электра порадовала фанатов снимками без штанов

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, опубликовала фото без штанов и порадовала фанатов. Пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летнюю звезду «Очень страшного кино» запечатлели в ванной комнате. Она позировала перед камерой в латексном кроп-топе черного цвета, стрингах и кожаных сапогах, голенища которых полностью закрывали колени. При этом визажист Дариан Дарлинг сделал ей макияж с акцентом на яркий smoky eyes, а стилист Джонни Стантц уложил ее волосы в очерченные волны.

Поклонники оценили эффектные снимки знаменитости следующими фразами: «Что за безумие быть такой горячей?», «Никогда не думал, что такие ангелы, как ты, были созданы на земле», «Королева», «Великолепно выглядишь», «Шикарная женщина».

Ранее эротический мужской журнал Playboy опубликовал откровенное архивное фото Кармен Электры.