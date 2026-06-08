Playboy опубликовал голое архивное фото Кармен Электры

Мужской журнал Playboy опубликовал откровенное архивное фото модели Кармен Электры

Эротический мужской журнал Playboy опубликовал откровенное архивное фото американской модели, актрисы, певицы, танцовщицы Тара Ли Патрик, известной под псевдонимом Кармен Электра. Пост появился на ее странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном размещенном кадре звезда «Спасателей Малибу» предстала полностью голой. Она позировала в одних туфлях на прозрачных шпильках и колье, которое было украшено множеством маленьких цепей и металлических вставок.

В то же время на втором снимке Электру запечатлели в блестящем голубом костюме, состоящем из ультракоротких шорт и частично обнажающего грудь топа. Также знаменитость попозировала в перчатках и черном корсетном боди, надетом поверх сетчатых колготок.

В описании к публикации редакторы отметили, что данные фото были сделаны в мае 1996 года.

В марте сообщалось, что Кармен Электра откровенном наряде закрыла показ немецкого модного бренда Philipp Plein.