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04:57, 8 июня 2026Ценности

Playboy опубликовал голое архивное фото Кармен Электры

Мужской журнал Playboy опубликовал откровенное архивное фото модели Кармен Электры
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @playboy / @carmenelectra

Эротический мужской журнал Playboy опубликовал откровенное архивное фото американской модели, актрисы, певицы, танцовщицы Тара Ли Патрик, известной под псевдонимом Кармен Электра. Пост появился на ее странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном размещенном кадре звезда «Спасателей Малибу» предстала полностью голой. Она позировала в одних туфлях на прозрачных шпильках и колье, которое было украшено множеством маленьких цепей и металлических вставок.

В то же время на втором снимке Электру запечатлели в блестящем голубом костюме, состоящем из ультракоротких шорт и частично обнажающего грудь топа. Также знаменитость попозировала в перчатках и черном корсетном боди, надетом поверх сетчатых колготок.

В описании к публикации редакторы отметили, что данные фото были сделаны в мае 1996 года.

В марте сообщалось, что Кармен Электра откровенном наряде закрыла показ немецкого модного бренда Philipp Plein.

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