Названо число уничтоженных за неделю над территорией России беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за неделю перехватили не менее 4188 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили не менее 4188 украинских БПЛА над территорией России. Количество уничтоженных дронов называет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Наибольшее число летательных аппаратов было поражено 10 и 11 июня, 766 и 798 единиц соответственно, в основном над европейской частью страны. Неделей ранее было сбито не менее 3738 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь на 14 июня сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами. Днем 14 июня были уничтожены 104 дрона, отчитались в ведомстве.