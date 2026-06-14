Толпа киевлян вышла против ТЦК из-за насильственной мобилизации. Прохожие заступились за парня и устроили потасовку с военкомами

«Страна»: В Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт местных жителей с ТЦК

В Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), об этом сообщает «Страна.ua».

Толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщают о применении газа против протестующих.

Издание опубликовало кадры, на которых видно несколько полицейских машин, люди окружили правоохранителей и сотрудников ТЦК, началась потасовка. Люди начали выкрикивать «Позор!», несколько человек попытались вытащить задержанных из автомобилей полиции.

Прохожие заступились за парня, которого пытались забрать военкомы

Массовый протест из-за «бусификации» в Киеве вечером 14 июня начал набирать обороты, отмечает «Страна».

На место подтягивается все больше людей, звучат возмущенные выкрики. По предварительным данным, прохожие заступились за парня, которого пытались забрать в ТЦК «Страна»

На опубликованных кадрах из Киева видно, что толпа существенно увеличилась, местные жители перекрыли дорогу и попытались заблокировать машины полицейских и ТЦК. По информации издания, военкомам все-таки удалось увезти местного жителя.

Официальной информации о происшествии на данный момент не поступало. Власти украинской столицы пока не комментировали инцидент.

На Украине зафиксированы неоднократные случаи насильственной мобилизации

В Ровенской области Украины тракторист протаранил авто ТЦК и сломал руку военкому. Мужчина дважды врезался трактором во внедорожник, а затем еще раз ударил его со стороны, пытаясь столкнуть транспортное средство в канаву.

После столкновения тракторист вышел из кабины и ударил сотрудника ТЦК по руке деревянной доской.

В Киеве мобилизованный мужчина при попытке избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) выпрыгнул из окна больницы.

В Одессе сотрудники военкомата выкрали служителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Сообщалось, что у священнослужителя диагностирован ряд заболеваний, в частности миопия. Несмотря на эти факты, священника признали годным для военной службы.

В Хмельницком дети взяли в осаду украинский военкомат из-за того, что сотрудники ТЦК мобилизовали их футбольного тренера.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейским лидерам следует прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине. Эксперт осудил предложения о депортации украинских беженцев, а также назвал сотрудников ТЦК «головорезами Владимира Зеленского».

