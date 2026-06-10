Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:12, 10 июня 2026Мир

На Западе осудили насильственную мобилизацию на Украине

Дизен: Лидеры ЕС должны прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейским лидерам следует прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине. С такой точкой зрения в социальной сети X выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он опубликовал видеозапись одного из случаев принудительной мобилизации. На них видно, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытаются затолкать мужчину в микроавтобус. Он активно сопротивляется. В это же время силовикам пытается помешать девушка.

«Нашим приоритетом должно быть немедленное прекращение этой ужасной войны путем переговоров, а не пополнение окопов», — написал Дизен, осудив идею депортации украинских беженцев и назвав сотрудников ТЦК «головорезами [президента Украины] Владимира Зеленского». Профессор также отметил ,что лидеры Евросоюза саботируют все пути к миру на протяжении 12 лет.

Ранее сообщалось, что мобилизованный мужчина при попытке избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве выпрыгнул из окна больницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин разрешил Центробанку и инкассаторам пресекать атаки беспилотников

    В Московском зоопарке начали следить за животными с помощью ИИ

    Москва-река прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе

    В Калининграде началось производство внедорожников Tank

    Раскрыты новые подробности ДТП с автобусом в Екатеринбурге

    Политолог назвал подозреваемую в ударе по Севастополю европейскую страну

    На Украине оценили вероятность демобилизации

    Трамп назвал предпочтительных иностранцев для посещения чемпионата мира по футболу

    Водитель протаранившего пешеходов автобуса в Екатеринбурге перепутал педали

    Пушков оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok