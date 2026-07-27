Выпускник одной из самых дорогих школ мира рассказал о детях диктаторов

«Лента.ру»: В одной из самых дорогих школ мира нашли детей диктаторов

Пользователь Reddit с ником BestPage7141 рассказал о детях диктаторов, с которыми учился в одной из самых дорогих школ мира в Швейцарии. Выпускник не упомянул ее названия, однако по косвенным признакам другие подписчики установили, что речь идет об Institut Le Rosey.

«Нет, это была не та школа, в которой учился председатель КНДР Ким Чен Ын. Но да — среди учащихся были дети диктаторов. Самый безумный поступок студента на моей памяти? Парень зафрахтовал самолет, чтобы прогулять экзамен», — написал автор.

Он отметил, что простые люди нашли бы его программу обучения достаточно обыденной. Выделялись лишь уроки физкультуры, во время которых подростки катались на лыжах. Кроме того, от студентов требовали изучения нескольких языков.

«Французский и испанский — базовые варианты. Кроме того, требовалось знание родного языка. Как ни странно, я выучил от своих друзей из России немало слов из их языка — определенно больше, чем узнал бы на занятиях», — пошутил автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о мести хулигану, задиравшему его в старшей школе. Мужчине удалось проучить его благодаря знакомству с менеджером по найму.