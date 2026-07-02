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07:30, 2 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина спустя годы жестоко отомстил претендовавшему на высокую должность школьному задире

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Пользователь Reddit с ником SomethingNextG рассказал о мести хулигану, задиравшему его в старшей школе. Мужчине удалось проучить его благодаря знакомству с менеджером по найму.

По словам автора, много лет назад из-за школьного задиры он был вынужден перевестись в другое учебное заведение. «Годы спустя он подал заявку на руководящую должность в моей нынешней компании. Менеджер по найму, кстати, моя ближайшая коллега. Она между делом спросила, знаю ли я его, так как увидела, что мы учились в одной школе. Я не стал разыгрывать драматическую сцену, и просто ответил, тихо и разочарованно вздохнув: "Да, знаю. Он умный, но... будь осторожна. Ходили довольно серьезные слухи о том, как он обращался с коллегами-женщинами на своем предыдущем месте работы"», — написал автор.

Эта фраза была его выдумкой, однако на менеджера по персоналу она произвела неизгладимое впечатление. Девушку моментально отправила резюме соискателя-задиры в мусорное ведро.

«Он понятия не имеет, почему его не взяли, а я теперь сижу за своим рабочим столом и не могу перестать улыбаться», — заключил мужчина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала об опыте работы под началом «грубой и высокомерной» руководительницы. В итоге она нашла способ отомстить ей.

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