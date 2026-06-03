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22:39, 3 июня 2026Бывший СССР

Дети взяли в осаду украинский военкомат

«РВ»: Дети-футболисты взяли в осаду ТЦК в Хмельницком и требуют освободить тренера
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Дети взяли в осаду украинский военкомат в Хмельницком из-за того, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) мобилизовали их футбольного тренера. Видео, как толпа несовершеннолетних протестует возле здания ТЦК, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Военкомы мобилизовали детского футбольного тренера, дети пришли к зданию ТЦК и требуют его выпустить», — говорится в публикации.

Уточняется, что мобилизованному мужчине 56 лет. Он тренирует около 200 школьников, а также ухаживает за пожилой мамой.

Ранее украинец из Черкасс прокатил сотрудника ТЦК на капоте автомобиля. Он транслировал поездку в социальной сети, а зрители писали в чате комментарии в поддержку водителя.

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