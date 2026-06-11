На Украине тракторист протаранил авто ТЦК и сломал руку военкому

В Ровенской области Украины тракторист протаранил авто ТЦК и сломал руку военкому

В Ровенской области Украины тракторист протаранил авто ТЦК и сломал руку военкому. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на приговор Дубровицкого районного суда.

Инцидент произошел 28 марта 2025 года вблизи села Загребля Сарненского района. Сотрудники ТЦК вместе с полицейским проверяли военно-учетные документы мужчин, которых заметили в поле. После этого военкомы отправились в населенный пункт.

По дороге навстречу служебному автомобилю двигался трактор под управлением местного жителя. Следствие установило, что мужчина дважды врезался трактором во внедорожник, а затем еще раз ударил его со стороны, пытаясь столкнуть транспортное средство в канаву.

После столкновения тракторист вышел из кабины и ударил сотрудника ТЦК по руке деревянной доской. В результате нападения последний получил перелом локтевой кости и другие телесные повреждения средней тяжести. Еще одного военкома мужчина несколько раз ударил кулаками.

Ранее сообщалось, что мобилизованный мужчина при попытке избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в Киеве выпрыгнул из окна больницы.

