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01:00, 15 июня 2026Забота о себе

Раскрыто неожиданное сексуальное предпочтение зумеров

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

В постели зумеры любят похвалу и лесть. К такому выводу пришли эксперты платформы эротических рассказов BloomStudio, пишет Tyla.

Согласно проведенному на платформе опросу, 84 процента участников в возрасте от 18 до 24 лет признались, что в постели их возбуждают восхваляющие приятные слова. При этом людей постарше такая форма взаимодействия привлекала значительно реже. Ее выбрали 63 процента миллениалов и 53 процента представителей поколения Х.

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Также, согласно опросу, тридцатилетних людей возбуждают стоны партнера во время секса, а тех, кому больше 45 лет, — грязные слова и громкий секс. Грубости также оценили многие зумеры — они расположились на втором месте по популярности среди людей от 18 до 24 лет.

Ранее сексологи и эксперты по отношениям раскрыли секрет хорошего секса после 40. По их словам, в этом возрасте у многих происходит лучший за всю жизнь интимный опыт.

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