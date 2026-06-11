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07:00, 11 июня 2026Забота о себе

Раскрыт секрет хорошего секса после 40 лет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Лулу Саннакс, семейный психотерапевт Анна Элтон и коуч по вопросам секса Карен Бигман уверены, что интимная жизнь становится лучше после 40 лет. Секреты хорошего секса в этом возрасте они раскрыли в беседе с изданием Scary Mommy.

По мнению Саннакс, 40-летние люди не ждут идеального момента для секса, как это часто делают 20-летние. Они часто инициируют близость, когда устали, нет настроения или жизненные обстоятельства не располагают к романтике. Сексолог подчеркнула: такое отношение к интимной жизни делает ее более насыщенной, так как важным становится не достижение оргазма, а сам факт близости и взаимодействия в паре.

Элтон добавила, что есть и другие причины, по которым с возрастом секс становится лучше. По ее словам, став старше, многие люди перестают стесняться говорить на пикантные темы и начинают обсуждать, что им нравится и не нравится в постели. «Часто именно в среднем возрасте люди впервые по-настоящему осознают свое тело», — считает она.

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Еще одним секретом насыщенной сексуальной жизни после 40 лет Бигман назвала умение поддерживать близость за пределами спальни. Также, по ее мнению, важно уметь адаптироваться и принимать изменения тела как свои, так и партнера.

Ранее психолог Аврора Лопес заявила, что при выборе партнера не нужно ориентироваться на спонтанные ощущения. По ее словам, «бабочки в животе» не являются признаком того, что партнер идеально подходит.

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