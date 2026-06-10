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Забота о себе
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11:35, 10 июня 2026Забота о себе

Психолог назвала три главных признака правильно выбранного партнера

Психолог Лопес: С правильным партнером человек чувствует себя в безопасности
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Психолог Аврора Лопес заявила, что так называемые «бабочки в животе» — это не доказательство правильно выбранного партнера. В разговоре с изданием Hola она назвала три главных признака здоровых отношений.

Первый признак, по словам Лопес, связан с эмоциональной безопасностью и свободой самовыражения. «Вы чувствуете себя в безопасности, будучи уязвимым, когда можете показывать свои страхи, неуверенность и ошибки, не боясь быть брошенным или осужденным, и когда ваша система привязанности спокойна», — пояснила она.

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Также, добавила психолог, необходимо понять, как отношения влияют на личностное развитие. Например, если рядом с человеком находится неподходящий партнер, то его собственные проекты зачастую остаются нереализованными. Помимо этого, важно обратить внимание, как в отношениях происходит разрешение конфликтов. «Они не пугают. Здоровые пары ссорятся, но разница в том, что с подходящим человеком ссора не означает потерю», — отметила специалистка.

Ранее психолог Дженни Саттон рассказала, как сохранить отношения в совместном отпуске. Так, она посоветовала парам отказаться от спиртных напитков на этот период.

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