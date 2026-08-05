Российский генерал объявил об изменении численности армии на десятки тысяч человек

Штатная численность Вооруженных сил России увеличилась на десятки тысяч военнослужащих. Об изменении этого числа со ссылкой на генерала армии Анатолия Гребенюка сообщает ТАСС.
В сообщении агентства речь идет об увеличении штатной численности войск на 27 тысяч человек. Их будут использовать при строительстве военной и военно-социальной инфраструктур.
«[Увеличение штатной численности ВС России] позволит повысить результативность и эффективность работы военно-строительного комплекса», — говорится в заявлении Минобороны. Уточняется, что новые военнослужащие будут среди прочего заниматься строительством военных городков.