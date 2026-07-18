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18:10, 18 июля 2026Силовые структуры

Блогера-летчика Воеводу приговорили к трем годам колонии

Суд приговорил блогера Земцова к трем годам колонии за вымогательство и угрозу убийством
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Автора канала «Воевода вещает», блогера-летчика ударного вертолета Ка-52, гвардии старшего лейтенанта Алексея Земцова приговорили к трем годам колонии. Информацию публикует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, суд признал Земцова виновным по статьям «Угроза убийством», «Умышленное уничтожение имущества» и «Вымогательство». При этом приговор вынесен с учетом смягчающих обстоятельств, уточнил источник.

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В свою очередь, адвокат осужденного Инна Алябьева отказалась давать комментарии до тех пор, пока приговор не вступит в силу.

Ранее в июле в России литовского журналиста приговорили к 20 годам колонии. Речь шла об Элдорадасе Бутримасе (внесен в перечень террористов и экстремистов).

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