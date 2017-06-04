Власти Филиппин подтвердили ликвидацию боевика из Чечни

Гражданин России, предположительно уроженец Чечни, был одним из восьми боевиков, убитых на юге Филиппин во время антитеррористической операции. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил ТАСС замминистра обороны страны Рикардо Дэвид на полях конференции «Шангри-Ла Диалог».

«Мы обнаружили паспорта уничтоженных боевиков, кроме россиянина, как мы считаем выходца из Чечни, там также были граждане Малайзии и Индонезии», — пояснил замглавы ведомства.

Материалы по теме Страх над городом Президент Филиппин доказал: террор — отличное средство борьбы с наркоторговцами

Дэвид добавил, что в южной провинции Минданао, где сейчас проводится антитеррористическая операция, находится еще около 40 иностранных наемников, которые проникают в страну со стороны моря Сулу (выход к нему имеет и Малайзия).

По его словам, в настоящее время от 250 до 400 сторонников «Исламского государства» (группировка запрещена в России) ведут бои с правительственными войсками в Минданао. Замминистра подчеркнул, что Филиппины тесно сотрудничают по этой ситуации с другими государствами, в первую очередь Индонезией и Малайзией. В то же время он опроверг данные об участии иностранных советников, в частности, американских.

1 июня министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщал, что среди убитых боевиков предположительно были чеченцы, но не уточнял их численность.

Антитеррористическая операция на Филиппинах началась 22 мая. Президент Родриго Дутерте ввел на юге страны военное положение.

Межправительственный форум безопасности «Шангри-Ла Диалог» проходит в Сингапуре со 2 по 4 июня.