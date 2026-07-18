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16:58, 18 июля 2026Мир

Лавров «сверил часы» с главой МИД ОАЭ

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: SERGEI ILNITSKY / Pool via Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«Проведена "сверка часов" по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса», — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили укрепление российско-эмиратского стратегического партнерства, в частности расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей между двумя странами. «Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках», — подчеркнули в заявлении.

Ранее Лавров заявил, что Россия самостоятельно решает свои задачи на Украине, а американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пусть занимаются иранским урегулированием.

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