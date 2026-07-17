Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру

Лавров: Пусть Уиткофф и Кушнер занимаются Ираном, а Россия решит свои задачи

Россия самостоятельно решает свои задачи на Украине, а американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пусть занимаются иранским урегулированием. Такой совет дал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Так что пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи», — сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Министр отметил, что президент Владимир Путин четко обозначил завершение работы, начатой после провала попыток мирного урегулирования. По словам Лаврова, подписанты прошлых документов врали и не собирались выполнять обязательства.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Предположительно, их визит должен будет прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений в СМИ об изменившемся мнении Трампа.