Стала известна цель возможного визита представителей Трампа в Москву

РИА Новости: Уиткофф и Кушнер посетят Москву для прояснения позиции Трампа по Украине

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера призван прояснить позицию Вашингтона по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Как пояснил собеседник агентства, в настоящее время в СМИ появляются сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп намерен пересмотреть позицию по Украине и нарастить помощь Киеву.

«Это все предмет для изложения тех людей, которые приедут в Москву», — заявил источник.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер могут посетить российскую столицу уже в ближайшее время. «Разговор об этом ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», — отметил источник РИА Новости.

До этого о договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу скорого приезда делегации во главе с Уиткоффом и Кушнером сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.