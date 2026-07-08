Стала известна цель возможного визита представителей Трампа в Москву

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера призван прояснить позицию Вашингтона по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Как пояснил собеседник агентства, в настоящее время в СМИ появляются сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп намерен пересмотреть позицию по Украине и нарастить помощь Киеву.
«Это все предмет для изложения тех людей, которые приедут в Москву», — заявил источник.
Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер могут посетить российскую столицу уже в ближайшее время. «Разговор об этом ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», — отметил источник РИА Новости.
До этого о договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу скорого приезда делегации во главе с Уиткоффом и Кушнером сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.