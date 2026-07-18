Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:25, 18 июля 2026Россия

Буксир «Капитан Ушаков» подняли из воды

Частично затонувший буксир «Капитан Ушаков» подняли из воды
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Буксир «Капитан Ушаков» проекта 23470, который частично затонул в прошлом году, подняли из воды. Соответствующие кадры публикует «Фонтанка».

Судя по фото, судно стоит с минимальным креном. До этого «Капитан Ушаков» почти год провел на борту в полузатопленном состоянии.

Буксир частично затонул у причальной стенки Балтийского завода в ночь на 9 августа 2025 года. Судно достраивали на верфи. Подготовку к подъему «Капитана Ушакова» начали лишь в мае 2026-го. После завершения работ специалисты обследуют буксир.

«Капитан Ушаков» стал пятым буксиром проекта 23470. Судно предназначено для буксировки, сопровождения и снятия судов с мели.

В ноябре 2025 года «Коммерсантъ» писал, что ущерб от инцидента с «Капитаном Ушаковым» оценивают в 500-900 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Герасимов сообщил о взятии под контроль Пискуновки
    Герасимов рассказал о попытках ВСУ пробиться в Купянск
    Стало известно о новом вето Венгрии для Украины
    Герасимов сообщил о завершающем этапе взятия под контроль Красного Лимана
    В Генштабе заявили о боях в Алексеево-Дружковке
    Назван фаворит финала ЧМ-2026
    Экс-премьер Молдавии указал на нюанс вступления страны в «коалицию желающих»
    ВСУ начали прятать бензовозы на территориях школ
    Раскрыто условие Украины для поставок дронов Польше
    Буксир «Капитан Ушаков» подняли из воды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok