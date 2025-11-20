Экономика
Потери от затонувшего в Неве судна оценили в миллиард рублей

«Ъ»: Ущерб от затонувшего в Неве судна «Капитан Ушаков» составит до 900 млн руб.
Платон Щукин
Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Подъем затонувшего в Неве у причальной стенки Балтийского завода буксира «Капитан Ушаков» отложили на неопределенный срок, в результате общий ущерб от инцидента для Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ) оценивается в 500-900 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Достраиваемое судно по неизвестной причине опрокинулось в ночь на 9 августа. Капитан Большого порта Санкт-Петербурга распорядился поднять его до 20 ноября, и эти сроки уже сорваны. Договор на работы ЯСЗ заключил с петербургской компанией «Балтспецфлот», но из-за финансовых проблем завода никаких действий с буксиром не производили.

Якорным заказчиком ЯСЗ является Министерство обороны, именно проблемами с получением средств от него на предприятии объясняют текущую ситуацию. В октябре в СМИ уже появилась информация о задержке выплаты зарплат работникам, при этом в первом полугодии, то есть еще до инцидента, убытки компании росли.

По оценкам экспертов, чем дольше буксир лежит на боку, тем выше будет сумма итоговых расходов судостроителей. ЯСЗ придется продлевать аренду причала на срок работ, платить за их координацию и безопасность периметра, а также взять на себя расходы по восстановлению покрытий причала от длительного контакта с аварийным судном.

Ситуация будет иметь серьезные последствия для судна и всего ЯСЗ. В самом простом случае, если корпус не пострадал, только ремонт может потребовать 500 миллионов рублей. Но если придется менять всю электронику, кабели и основные механизмы, то сумма вырастет до 900 миллионов рублей, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

А далее заводу придется платить штрафы и пени за срыв сроков контракта и сопутствующие работы, сумма которых вырастет в случае, если на Неве встанет лед.

«Капитан Ушаков» — пятый морской буксир проекта 23470 в серии, строящейся для ВМФ России. Судно с категорией ледовых усилений Arc4 заложено в 2017 году и спущено на воду в июне 2022 года. В ноябре 2023 года оно прибыло в Санкт-Петербург для достройки. По факту опрокидывания судна возбуждено уголовное дело.

