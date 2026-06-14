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08:04, 14 июня 2026Спорт

В Госдуме назвали последствия заявления европейцев для возвращения российских хоккеистов

Депутат Свищев заявил, что мнение европейских хоккейных федераций влияет на допуск России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на заявление представителей хоккейных федераций Швеции, Чехии и Финляндии, которые выступили против возвращения сборной России по хоккею на международные турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Свищев заявил, что их мнение повлияет на восстановление отечественных хоккеистов. «Я склонен думать, что это результат оголтелого национализма и русофобской политики их стран», — посчитал он.

Ранее представители Швеции, Чехии и Финляндии сочли неправильным участие российских хоккеистов в соревнованиях. Отмечается, что представители всех трех организаций отказались отвечать на вопрос о том, как бы они поступили, если бы России разрешили участвовать в молодежном чемпионате мира.

До этого сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

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