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17:53, 10 июня 2026Спорт

Названы выступившие против возвращения сборной России по хоккею страны

Швеция, Чехия и Финляндия выступили против возвращения сборной России по хоккею на турниры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Три страны выступили против возвращения сборной России по хоккею на международные турниры. Об этом сообщает SVT Sport.

Представители хоккейных федераций Швеции, Чехии и Финляндии сочли неправильным участие российских хоккеистов в соревнованиях. Отмечается, что представители всех трех организаций отказались отвечать на вопрос о том, как бы они поступили, если бы России разрешили участвовать в молодежном чемпионате мира, который стартует в декабре в Канаде.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. С того момента запрет неоднократно продлевался.

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