Названы выступившие против возвращения сборной России по хоккею страны

Швеция, Чехия и Финляндия выступили против возвращения сборной России по хоккею на турниры

Три страны выступили против возвращения сборной России по хоккею на международные турниры. Об этом сообщает SVT Sport.

Представители хоккейных федераций Швеции, Чехии и Финляндии сочли неправильным участие российских хоккеистов в соревнованиях. Отмечается, что представители всех трех организаций отказались отвечать на вопрос о том, как бы они поступили, если бы России разрешили участвовать в молодежном чемпионате мира, который стартует в декабре в Канаде.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. С того момента запрет неоднократно продлевался.