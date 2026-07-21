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18:47, 21 июля 2026 (обновлено: 18:55, 21 июля 2026)Спорт

Назван фаворит на проведение ЧМ-2038 по футболу

Betonmobile: США сочли наиболее вероятным хозяином ЧМ-2038 по футболу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Vincent Carchietta / Imagn Images / Reuters

Назван фаворит на проведение ЧМ-2038 по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Так, эксперты считают США наиболее вероятным хозяином ЧМ-2038 по футболу. Поводом для этого стало заявление американского президента Дональда Трампа, в котором он пообещал как можно скорее подать заявку на проведение турнира. «Мы обязательно должны провести чемпионат мира еще раз. И сделать это нужно, пока я еще здесь. Слышишь, Джанни?» — обратился Трамп к главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Сделать ставку на победу американской заявки можно с коэффициентом 3,33. На втором месте идет Китай — 4,00. Поставить на победу Австралии или Новой Зеландии можно с котировкой 5,00.

Ранее Инфантино предложил увеличить количество участников мундиаля до 64 сборных. Этот шаг может стать основой его предвыборной стратегии. Выборы главы ФИФА пройдут в 2027 году. Инфантино планирует заручиться поддержкой африканских стран. В обмен на это он предложит внести в регламент чемпионата мира изменения, которые позволят расширить состав участников до 64 команд. В ЧМ-2026 играли 48 сборных.

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