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19:05, 21 июля 2026 (обновлено: 19:10, 21 июля 2026)Из жизни

Перебравшаяся в Германию россиянка рассказала о странном немецком обычае

«Лента.ру»: Переехавшую в Германию россиянку удивили странные немецкие застолья
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kolomiyets Viktoriya / Shutterstock / Fotodom

Мария из Омска, в 2017 году перебравшаяся в Германию, рассказала о странном немецком обычае, связанном с приемом гостей. О своем опыте жизни за границей она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Марии, в Германии совсем другая культура застолий, чем в России. Немцы не стремятся к тому, чтобы стол ломился от угощений. «Здесь все очень скромно: чай, конфетки, максимум — хлеб с намазками и бутерброды», — утверждает она. Угощения должны приносить сами гости, а остатки хозяева забирают себе.

Как-то мы пришли на день рождения к знакомой, хозяйкой была немка. Все положили себе на тарелку понемногу, пошли в гостиную. Я думала: «Возьму потом добавку, если понравится». После того как все взяли разных блюд на пробу, хозяйка почему-то собрала всю еду и убрала в холодильник. Это было странно, ведь не она готовила. Но для них это норма

Мария
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Мария переехала в Германию вслед за мужем, у которого оказались немецкие корни, дававшие ему право на быстрое получение гражданства. В России она работала стюардессой, а после переезда выучилась на машиниста поезда и теперь управляет пассажирскими поездами в Баварии.

Ранее супруги Екатерина и Патрик, переехавшие в Великобританию, рассказали, как им удается дружить с англичанами, и пожаловались на их неприятную черту. По их словам, у британцев очень черный юмор, который может обидеть.

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