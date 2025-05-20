Переехавшие в Великобританию россияне пожаловались на неприятную черту англичан

«Лента.ру»: Пара из России назвала жестокий юмор секретом общения с британцами

Супруги Екатерина и Патрик, переехавшие в Великобританию, рассказали, как им удается дружить с англичанами и пожаловались на их неприятную черту. Особенности британцев они назвали в интервью «Ленте.ру».

Екатерина и Патрик познакомились в Имперском колледже Лондона, вступили в отношения и решили не уезжать из Великобритании. Там они построили семью, купили цветочную ферму, открыли совместный бизнес и завели много друзей из разных стран.

Как объясняет Патрик, за годы жизни в Британии он понял, что у англичан нет комплексов. Они легко воспринимают любые шутки и жестоко шутят над другими. По его словам, британский юмор немного черный. «Чтобы не потерять уважение, нужно отшучиваться на все эти гадости», — раскрыла секрет нормального общения с британцами женщина.

По словам Екатерины, британцы, в отличие от россиян, дружелюбные и приветливые. Тем не менее с ними сложно сближаться, потому что они стараются никому не открываться. «Со временем ты понимаешь, что они тебе не друзья. Просто вежливые», — добавила она.

Ранее переехавшая в США россиянка по имени Дарья из Москвы назвала американцев позитивными и легкими в общении. «И это совсем не что-то фальшивое, как многие могут подумать, а просто вежливость», — развеяла распространенный стереотип она.