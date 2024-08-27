Переехавшая в США россиянка развеяла распространенный стереотип об американцах

«Лента.ру»: уехавшая в США россиянка развеяла стереотип о фальши американцев

Переехавшая в США россиянка по имени Дарья из Москвы рассказала, к каким особенностям американцев нужно привыкнуть, чтобы интегрироваться в местное сообщество. О своей адаптации к новой стране она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Дарья уехала в штат Северная Каролина в 2023 году. Там она живет с мужем и собакой и работает менеджером в крупной компании. Россиянка рассказала, что социализироваться ей помогают коллеги, русскоязычные локальные чаты и членство в фитнес-клубе. Пока она работает, знакомства заводит ее муж, занимающийся английским языком в местной церкви, а потом представляет ее новым знакомым.

Россиянка назвала американцев позитивными и легкими в общении. Она рассказала, что для них нормально остановиться в магазине и поболтать о чем-либо с кассиром. «И это совсем не что-то фальшивое, как многие могут подумать, а просто вежливость», — развеяла распространенный стереотип она. Недавно переехавшим в США Дарья посоветовала в общении с другими людьми стараться вести себя так же, как местные, — без фальши. По ее словам, это поможет лучше понять местную культуру.

Ранее уехавший в Англию в 16 лет россиянин подтвердил миф, что британцы являются пьющей нацией. «Во вторник вечером, проходя мимо паба, можно спокойно встретить приличное количество офисных работников с кружкой пива», — рассказал он.

