Уехавший в Англию россиянин назвал британцев пьющей нацией

«Лента.ру»: уехавший в Англию россиянин подтвердил миф о пьющих британцах

Уехавший в Англию в 16 лет россиянин подтвердил миф, что британцы являются пьющей нацией. Об их отношении к алкоголю он рассказал в интервью «Ленте.ру».

22-летний Никита переехал в Великобританию из Рязани, будучи подростком. Он отметил, что не столкнулся с особыми проблемами в период адаптации: он был самостоятелен в быту и не чувствовал себя одиноко. Никита объяснил, что в России у него почти не осталось друзей: многие из них тоже эмигрировали. Вскоре он и вовсе начал ощущать, что ментальность иностранцев ему ближе, чем ментальность соотечественников.

Россиянин подчеркнул, что англичане действительно много пьют — часто без повода. Если в России, как считает Никита, люди обычно выпивают по пятницам и выходным, то в Англии приходят в бар в любой будний день. «Во вторник вечером, проходя мимо паба, можно спокойно встретить приличное количество офисных работников с кружкой пива», — объяснил он.

По словам Никиты, пьяные британцы могут устраивать дебоши. Обычно такое происходит во время футбольных матчей. После игр, как рассказывает Никита, на улицах остаются разбитые бокалы.

Ранее сообщалось, что уехавший учиться в США москвич сравнил местное метро с адом. Всем, кто оказывается вечером в американском городе в незнакомом районе, он посоветовал взять такси, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

