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09:36, 29 июля 2024Из жизни

Уехавший в Англию россиянин назвал британцев пьющей нацией

«Лента.ру»: уехавший в Англию россиянин подтвердил миф о пьющих британцах

Фото: Nigel Roddis / Reuters

Уехавший в Англию в 16 лет россиянин подтвердил миф, что британцы являются пьющей нацией. Об их отношении к алкоголю он рассказал в интервью «Ленте.ру».

22-летний Никита переехал в Великобританию из Рязани, будучи подростком. Он отметил, что не столкнулся с особыми проблемами в период адаптации: он был самостоятелен в быту и не чувствовал себя одиноко. Никита объяснил, что в России у него почти не осталось друзей: многие из них тоже эмигрировали. Вскоре он и вовсе начал ощущать, что ментальность иностранцев ему ближе, чем ментальность соотечественников.

Россиянин подчеркнул, что англичане действительно много пьют — часто без повода. Если в России, как считает Никита, люди обычно выпивают по пятницам и выходным, то в Англии приходят в бар в любой будний день. «Во вторник вечером, проходя мимо паба, можно спокойно встретить приличное количество офисных работников с кружкой пива», — объяснил он.

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По словам Никиты, пьяные британцы могут устраивать дебоши. Обычно такое происходит во время футбольных матчей. После игр, как рассказывает Никита, на улицах остаются разбитые бокалы.

Ранее сообщалось, что уехавший учиться в США москвич сравнил местное метро с адом. Всем, кто оказывается вечером в американском городе в незнакомом районе, он посоветовал взять такси, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

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      Юлия Юткина
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