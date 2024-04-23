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10:16, 23 апреля 2024Из жизни

Уехавший учиться в США москвич сравнил местное метро с адом

«Лента.ру»: уехавший в США россиянин пожаловался на запах мочи в метро

Фото: Asael Peña / Unsplash

Уехавший в США 20-летний Сергей (имя изменено) из Москвы пожаловался на проблемы с общественным транспортом в этой стране. Свои наблюдения он подробно описал в интервью «Ленте.ру».

Москвич, который учится в Йеле, отметил, что главный транспорт для любого американца — это автомобиль. На втором месте — самолет. Что касается остального общественного транспорта, он, по его словам, хоть и развит, но не в почете. Сергей утверждает, что на автобусах часто ездят «всякие маргинальные личности», которые «слишком нестандартно выражают свои эмоции».

Однако самое неприглядное впечатление у россиянина оставило местное метро: он сравнил его с преисподней. «Метро в Нью-Йорке ужасное, похоже на ад. А еще хуже метро в Филадельфии: я вышел из него через пять минут, потому что не смог выдержать запах мочи. Там лежат люди, похожие на зомби», — признался Сергей.

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Всем, кто оказывается вечером в американском городе в незнакомом районе, он посоветовал взять такси, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Сергей отметил, что эти проблемы не особо волнуют большинство американцев, потому что в основном все передвигаются на машинах. Он утверждает, что многие люди и вовсе не хотят развития общественного транспорта, потому что боятся, что тогда в их районе появятся бедные.

Ранее переехавшую в США россиянку удивили бездомные в центре Сан-Франциско у офиса Маска. Ей показалось странным, что более опасные районы расположены ближе к центру города, а окраины, наоборот, спокойнее.

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      Екатерина Лобанова
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