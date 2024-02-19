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14:34, 19 февраля 2024Из жизни

Переехавшую в США россиянку удивили бездомные в центре города у офиса Маска

Россиянка переехала в США и зареклась ходить в район возле офиса бывшего Twitter

Фото: Jeff Chiu / AP

Россиянку, переехавшую в США, удивило, что большая часть криминальных районов в Сан-Франциско находится в центре города. О необычной географии города она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Анна из Томска прожила в Сан-Франциско и окрестностях больше шести лет. Когда она переезжала, то знала о криминале в городе. Однако собственный опыт показал, что главный город штата Калифорния неоднороден. «Многие знают, что в Сан-Франциско есть проблема с бездомными. Но это не повсеместная история. Районы здесь очень сильно отличаются, и, в отличие от привычной для нас концепции, хуже всего выглядят некоторые зоны в центре города. А так называемые "субурбы", спальные районы, наоборот, могут отличаться чистотой и красотой», — рассказала томичка.

При этом, по ее словам, есть районы, куда она зареклась ходить одна. Среди них она назвала район Тендерлойн в центре и окрестности офиса компании Илона Маска X (бывший Twitter). «Я, честно говоря, не понимаю, как там люди приходят на работу и уходят с нее», — призналась россиянка.

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Кроме того, Анна с мужем быстро поняли, что в городе ничего нельзя оставлять в машине, где бы ты ни был. «С нами лично ничего не случалось, но когда идешь по улице, часто видишь битые стекла от окон машин, из которых пытались что-то вытащить или угнать. И в туристических местах висят объявления с предупреждениями, что машины должны быть пустые, никаких вещей», — поделилась опытом она.

Ранее сообщалось, что переехавшего в Венгрию россиянина разочаровал Будапешт по сравнению с Москвой. Его удивили бездомные, ночующие на улицах, и большое количество мусора.

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      Антонина Черташ
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