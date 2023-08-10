Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:16, 10 августа 2023Из жизни

Переехавший в Венгрию россиянин рассказал о бездомных людях и мусоре на улицах

«Лента.ру»: переехавший в Венгрию россиянин пожаловался на грязные улицы и мусор

Фото: Alex Pantling / Getty Images

Айтишник Иван Пискунов, переехавший в Венгрию из России, рассказал о бездомных людях, ночующих на улицах Будапешта, и пожаловался на мусор. Своими впечатлениями о жизни за границей россиянин поделился с «Лентой.ру».

Иван переехал в Будапешт в сентябре 2022 года. Он ничего не знал о стране, однако верил, что в Европе будет жить лучше, чем в России. Несмотря на это, вскоре россиянин начал замечать минусы проживания в столице Венгрии.

Иван отметил, что улицы в городе грязные, а на дорогах часто валяется множество пивных банок и бутылок. Помимо этого, он часто встречает людей без определенного места жительства, которые скитаются и спят на улице. «В Москве такого не было, и улицы были чистые. При этом в Москве 12 миллионов человек, а в Будапеште — всего полтора миллиона на весь город», — подчеркивает он.

Материалы по теме:
«Безумно скучаю по пельменям» История россиянки, которая хотела жить в США, а оказалась в Будапеште и влюбилась в него
«Безумно скучаю по пельменям»История россиянки, которая хотела жить в США, а оказалась в Будапеште и влюбилась в него
23 марта 2022
«У русского человека будет культурный шок» Студент из России перебрался в Южную Корею. Чем его поразили корейцы?
«У русского человека будет культурный шок»Студент из России перебрался в Южную Корею. Чем его поразили корейцы?
13 июля 2022

По словам россиянина, в Будапеште также много заброшенных зданий. «У них это в порядке вещей: заколоченные окна, какие-то граффити, решетки, подвалы, в которых выбиты стекла, коробки стоят и так далее», — рассказывает он. Проживающие в городе студенты и бедные мигранты, в числе которых могут быть нелегалы и маргиналы, часто селятся в так называемом восьмом дистрикте. Это неблагополучный район, который многие обходят стороной.

Иван также рассказал, что в праздники в небольших магазинчиках полно разбитых бутылок и мусора, и признался, что в такие дни ему в целом неприятно находиться на улице. Россиянин объяснил, что не хотел бы общаться с выпившими и неадекватными людьми, тем более не зная местного языка.

Ранее сообщалось, что переехавшую в Турцию россиянку удивила привычка местных жителей опаздывать на полтора часа и их упорное нежелание говорить «нет». По ее словам, турки никогда не отвечают «нет» напрямую, из-за чего в общении часто возникают сложности.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт раскрыл причину неудачной подготовки ВСУ инструкторами НАТО

    В Запорожской области рассказали о попытках Киева прорвать оборону

    В российском приграничном регионе сбили беспилотник

    Провалившаяся под землю дорога в российском городе попала на видео

    Африканский пастор пригрозил Байдену Божьим гневом в случае вторжения в Нигер

    Россиянин несколько лет насиловал дочь сожительницы и попал под арест

    Названа новая угроза для мировых поставок СПГ

    У входа в посольство Швеции в Ливане бросили бомбу

    Переехавший в Венгрию россиянин рассказал о бездомных людях и мусоре на улицах

    В России высказались о военной помощи Белоруссии в случае конфликта с Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости