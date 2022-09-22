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Переехавшая в Турцию россиянка рассказала об удивившей ее привычке местных

Переехавшая в Турцию россиянка рассказала про привычку местных жителей опаздывать

Фото: unsplash

Переехавшая в Турцию россиянка рассказала, что ее удивила привычка местных жителей опаздывать на полтора часа и их упорное нежелание говорить нет. Своими впечатлениями от переезда она поделилась с «Лентой.ру».

В 2021 году Анастасия уволилась с работы в школе и начала удаленно заниматься пиаром и SMM. Это позволило ей исполнить давнюю мечту и переехать в Стамбул. «Адаптационный период прошел очень мягко. Я как будто ко всему была готова: выучила английский, познакомилась со страной, обеспечила себе денежную подушку… И самое главное: мне нравилась страна. Люди, культура, уклад», — рассказала она.

Со временем россиянка все ближе знакомилась с турецкой культурой и заметила несколько особенностей местных жителей. По ее словам, турки никогда не отвечают нет напрямую. Вместо этого они могут сказать: «Давай завтра?» Или: «Можем попробовать, но позже».

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Тех, кому важна пунктуальность, россиянка предупредила, что турки всегда опаздывают. «Ощущение времени у них абсолютно другое — возможно, это связано с атмосферой города. Если в Москве ты опоздал на 15-20 минут, это уже много, а в Турции опоздать и на полтора часа — это норма», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что переехавшую в Мексику уроженку Магадана удивили странные вкусовые предпочтения местных детей и взрослых. По ее словам, местные дети посыпают конфеты перцем.

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Евгения Черкасова
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