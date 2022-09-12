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Переехавшую за границу россиянку удивили странные вкусы мексиканцев

Переехавшая в Мексику россиянка Мария Тимошенко заявила, что местные едят конфеты с перцем

Фото: Shutterstock

Переехавшую в Мексику уроженку Магадана удивили странные вкусовые предпочтения местных детей и взрослых. Своими впечатлениями от жизни за границей она поделилась с «Лентой.ру».

Мария Тимошенко вместе с мужем и дочерями жила в Санкт-Петербурге и мечтала о золотистом песке и теплом солнце. Устав от серости и холода, семья решилась на переезд в Мексику. Россиянка рассказала, что ее приятно удивила система образования и менталитет местных: они преданы семье и собираются в кругу родных и близких на праздники и выходные. По ее словам, мексиканцы умеют наслаждаться жизнью и никуда не спешить.

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Необычные вкусы мексиканцев стали для Марии неожиданностью. «Есть в мексиканской кухне и такие особенности, к которым мы до сих пор не можем привыкнуть, — утверждает она. — Например, почти все конфеты здесь со вкусом чили, а дети даже специально посыпают их перцем. Пиво — это обычный прохладительный напиток. Местные жители добавляют в него лайм, соду или соус табаско». При этом привычные творог, кефир или селедку в магазинах не найти.

Ранее переехавшая за границу россиянка рассказала о плюсах жизни в стране и назвала способ найти работу мечты без знания языка. Она убедила работодателя в том, что очень быстро разберется во всех процессах и что незнание языка ее не остановит.

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Евгения Черкасова
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