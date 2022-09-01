Переехавшая за границу россиянка назвала способ найти работу без знания языка

Переехавшая за границу россиянка Ходоровская рассказала о работе официанткой в Риме

Переехавшая за границу россиянка рассказала о плюсах жизни в другой стране и назвала способ найти работу мечты без знания языка. Своей историей переезда она поделилась с «Лентой.ру».

Дарья Ходоровская впервые переехала в Рим в 23 года и прожила там восемь лет. За это время она успела поработать в маркетинге, пиаре и попробовать себя в роли редактора книг итальянского автора. Поскольку москвичка окончила журфак, в Италии она продолжала работать журналистом на фрилансе и писать материалы для российских изданий.

В 2014 году рубль сильно упал, и вместе с ним заработок Ходоровской уменьшился в два раза. Однако девушка не растерялась и устроилась официанткой. Она призналась, что это была самая сложная работа в ее жизни.

Когда Дарья поняла, что перестала расти и развиваться в Риме, она задумалась о переезде. В тот раз выбор пал на Израиль — у москвички есть еврейские корни, и она решила репатриироваться. По приезде она почувствовала поддержку от местных: какое-то время жила у новых знакомых и получала от них посылки с едой и лекарствами.

«Тель-Авив — самый дорогой город мира. У меня были сбережения, которых в Москве хватило бы на год, в Италии — на полгода. Здесь они у меня кончились за два месяца», — рассказала Дарья. В Израиле она снова начала искать работу. Сложность была в том, что во многих местах требовалось знание иврита. Но и с этой трудностью москвичка справилась — она убедила работодателя в том, что очень быстро разберется во всех процессах, и незнание языка ее не остановит. Так начался путь россиянки в технологическом пиаре: ее задача — чтобы об израильских компаниях писала американская пресса, а их представителей звали на подкасты.

Желание перемещаться по миру Ходоровская объясняет особенностями своей натуры. Девушка не может долго сидеть на одном месте, и ей необходимо сталкиваться с новыми вызовами. Переезды отлично решают эту задачу — Дарья познакомилась с множеством людей, проверила себя на прочность и овладела новой профессией.

«А самое главное — у меня появилось понимание, что в новой стране можно начинать с нуля, и это не страшно. И если ты в принципе готов работать, то ты сможешь пробиться везде и выдержать все», — заключила она.

Ранее сообщалось, что россиянка, уехавшая учиться за границу, рассказала о теплом отношении иностранцев и трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться после 24 февраля.