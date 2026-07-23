В Киеве рассказали о назначении провалившего атаку на Курскую область генерала

Безуглая: Сырский обвинял нового главу ГШ ВСУ Скибюка в провале атаки на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала, которого экс-главком Александр Сырский обвинял в провале атаки на Курскую область. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Речь идет о генерал-майоре Игоре Скибюке, который ранее занимал должность командующего десантно-штурмовыми войсками. Он был назначен на нее в феврале 2024 года, после чего командовал операцией ВСУ в Курской области. Уже летом 2025 года на фоне масштабных перестановок в командовании ВСУ его уволили с должности командующего ДШВ без объяснения причин. После отставки он занял пост замначальника Генштаба.

«Игорь Скибюк – экс-командующий ДШВ, репрессированный Сырским, теперь будет возглавлять Генштаб ВСУ. На него Сырский в свое время повесил провал Курской операции, — рассказала Безуглая.

Ранее Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.