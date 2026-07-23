Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:40, 23 июля 2026Бывший СССР

В Киеве рассказали о назначении провалившего атаку на Курскую область генерала

Безуглая: Сырский обвинял нового главу ГШ ВСУ Скибюка в провале атаки на Курскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала, которого экс-главком Александр Сырский обвинял в провале атаки на Курскую область. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Речь идет о генерал-майоре Игоре Скибюке, который ранее занимал должность командующего десантно-штурмовыми войсками. Он был назначен на нее в феврале 2024 года, после чего командовал операцией ВСУ в Курской области. Уже летом 2025 года на фоне масштабных перестановок в командовании ВСУ его уволили с должности командующего ДШВ без объяснения причин. После отставки он занял пост замначальника Генштаба.

«Игорь Скибюк – экс-командующий ДШВ, репрессированный Сырским, теперь будет возглавлять Генштаб ВСУ. На него Сырский в свое время повесил провал Курской операции, — рассказала Безуглая.

Ранее Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Действуют до сих пор». В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине
    В ЕС рассказали об истерике Каллас после решения США по Украине
    В Киеве рассказали о назначении провалившего атаку на Курскую область генерала
    Российский военкор объяснил встречу Зеленского с представителями Трампа
    Ненависть американских демократов к России объяснили
    Раскрыто число задействованных в насильственной мобилизации на Украине
    Жители европейской страны начали запрашивать «визы традиционных ценностей» в Россию
    На Украине рассказали о ловушке Сырского для нового главкома ВСУ
    Американский журналист заявил о попытках втянуть США в войну с Россией
    Американский журналист предрек Европе нищету из-за подрыва «Северных потоков»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok