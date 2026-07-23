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04:45, 23 июля 2026 (обновлено: 04:46, 23 июля 2026)Мир

В ЕС рассказали об истерике Каллас после решения США по Украине

Журналист Христофору: Каллас заявила об угрозе со стороны России от отчаяния
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ezra Acayan / Reuters

Высказывание главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас о том, что Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы, связано с разочарованием из-за отказа США предоставить Украине военную помощь. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«После того как 400 миллионов останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, ей остается только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь», — отметил журналист.

Как отметил журналист, Каллас не приняла во внимание, что США оказались втянуты в затяжное противостояние с Ираном, поэтому украинское направление больше не является для Вашингтона первоочередным.

Ранее Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Она подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.

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