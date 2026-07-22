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16:07, 22 июля 2026 (обновлено: 16:21, 22 июля 2026)Мир

Каллас выступила с резким заявлением в адрес России

Каллас: Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале DRM News.

«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — сказала глава евродипломатии в ходе министерской конференции АСЕАН.

Каллас подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.

Ранее сообщалось, что зацикленность Каллас на России вызывает опасения у евродипломатов. Некоторые из них еще до вступления Каллас в должность в 2024 году выражали опасения, что она «слишком зациклена на России».

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