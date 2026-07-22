Каллас выступила с резким заявлением в адрес России

Каллас: Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале DRM News.

«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — сказала глава евродипломатии в ходе министерской конференции АСЕАН.

Каллас подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину и повышать свою обороноспособность.

Ранее сообщалось, что зацикленность Каллас на России вызывает опасения у евродипломатов. Некоторые из них еще до вступления Каллас в должность в 2024 году выражали опасения, что она «слишком зациклена на России».