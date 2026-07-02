Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 2 июля 2026Мир

Озабоченность Каллас Россией вызвала опасения в ЕС

Politico: Зацикленность Каллас на России вызывает опасения у дипломатов ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laia Ros / Reuters

Зацикленность верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на России вызывает опасения у евродипломатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В частности, некоторые дипломаты ЕС еще до вступления Каллас в должность в 2024 году выражали опасения, что она «слишком зациклена на России».

«Если спросить Каллас, где находится Африка, она может ответить, что на юге от России», — пошутил высокопоставленный евродипломат.

Как утверждают авторы материала, Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества. В качестве примеров они приводят ее высказывание о схожести Израиля с ЮАР «времен апартеида» и сравнение торговой политики Китая с «раком».

28 мая Каллас выступила с рядом требований к Москве по конфликту Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал идиотскими ее требования наложить на Россию военные ограничения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар высокоточным оружием по Украине. Поражены предприятия военной промышленности и аэродромы

    Ситуацию в ведомстве Каллас описали фразой «Хьюстон, у нас проблема»

    В России разработали учебный беспилотник УН-001

    Молодая россиянка лишилась заработанных на диверсиях денег

    Россиянка описала Хиросиму словами «стрелки часов во всем городе замерли в 8:15 утра»

    Раскрыта опасность сна с включенным кондиционером

    Украинский военкор назвал главную особенность массированного удара возмездия

    Трамп высказался о ценах на бензин после «очень успешной экскурсии» США в Иран

    Лидера оппозиции Венесуэлы не пустили на родину

    Москвич не запер машину и лишился более 250 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok