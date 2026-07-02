Politico: Зацикленность Каллас на России вызывает опасения у дипломатов ЕС

Зацикленность верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на России вызывает опасения у евродипломатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В частности, некоторые дипломаты ЕС еще до вступления Каллас в должность в 2024 году выражали опасения, что она «слишком зациклена на России».

«Если спросить Каллас, где находится Африка, она может ответить, что на юге от России», — пошутил высокопоставленный евродипломат.

Как утверждают авторы материала, Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества. В качестве примеров они приводят ее высказывание о схожести Израиля с ЮАР «времен апартеида» и сравнение торговой политики Китая с «раком».

28 мая Каллас выступила с рядом требований к Москве по конфликту Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал идиотскими ее требования наложить на Россию военные ограничения.