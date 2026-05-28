Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 28 мая 2026Мир

Лавров назвал идиотскими требования Каллас к России

Лавров назвал идиотскими требования Каллас наложить на РФ военные ограничения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал идиотскими требования верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас наложить на Россию военные ограничения. Министра цитируют «Известия».

«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», — ответил он на вопрос издания об инициативе главы еврдипломатии.

Ранее Каллас потребовала, чтобы президент России Владимир Путин прекратил огонь для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Одна страна НАТО начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

    Москвичка купила украшения в Европе и стала правонарушительницей в России

    Назвавший себя мажором сын российского миллионера получил еще одно наказание за ДТП

    В МИД России вызвали посла Люксембурга

    80-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет красоты и молодости

    Экс-полицейский «крышевал» бизнесменов в российском городе

    Россиянин выиграл три миллиона рублей на финале Лиги конференций

    В Иране заметили аналог «Панциря»

    Медведь и кабан устроили «вечеринку» в лесу и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok