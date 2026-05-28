Лавров назвал идиотскими требования Каллас наложить на РФ военные ограничения

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал идиотскими требования верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас наложить на Россию военные ограничения. Министра цитируют «Известия».

«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», — ответил он на вопрос издания об инициативе главы еврдипломатии.

Ранее Каллас потребовала, чтобы президент России Владимир Путин прекратил огонь для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил.