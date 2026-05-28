Одна страна НАТО начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

13:06, 28 мая 2026Бывший СССР

В Латвии начали устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Латвии начали устанавливать фортификационные сооружения «зубы дракона» на границе с Россией. Об этом сообщает LSM.lv.

«В этом месяце Национальные вооруженные силы (НВС) приступили к установке первых противомобильных заграждений — так называемых "зубов дракона" — на отчужденных территориях вдоль латвийско-российской границы. Земельные участки ранее были изъяты для нужд государственной обороны», — говорится в публикации.

Уточняется, что заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, с минимальными зазорами. Вес каждого «зуба дракона» — около полутора тонн.

Ранее в Латвии заявили об отсутствии убежищ в Риге. Сообщение об этом появилось на фоне массового залета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

