Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 28 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление главы МИД Украины о «козырях»

Депутат Журавлев: Слова Сибиги о козырях Киева — блеф и попытка угодить Трампу
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его европейские партнеры имеют на руках «сильный расклад с козырями», — блеф и попытка угодить президенту США Дональду Трампу, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Не удивлюсь, если президент Украины Владимир Зеленский вдруг выкрасит волосы в рыжий. Они за Трампом все повторяют, стараясь ему понравиться, и вот уже в лексике украинских чиновников появились трамповские карточные расклады», — заявил Журавлев.

По его словам, риторика Киева связана с проблемами получения финансирования от Евросоюза. Европа, отметил парламентарий, не собирается содержать Украину, и обещанные Киеву 90 миллиардов евро «идут с большим скрипом». Принято уже 20 пакетов антироссийских санкций, но российская экономика к ним вполне приспособилась, и вряд ли следующий что-то изменит, заявил депутат.

«То, что делают сейчас представители киевского режима в карточной терминологии — не иначе как обычный блеф. Или попытка держать хорошую мину при плохой игре. У Украины, конечно, хватит ресурсов, чтобы вести войну и самостоятельно, но на чужие деньги было куда сподручнее», — заключил депутат.

Ранее Сибига заявил, что у Украины и Европы есть сильные козыри и сейчас настало время их разыграть. Он подчеркнул, что европейские страны должны начать проявлять «реальную силу», чтобы приблизить мир. По мнению Сибиги, начать следует с «четких и выполнимых шагов»: прекращения огня в аэропортах и портах, возвращения гражданских, демилитаризации Запорожской АЭС или создания «гуманитарного коридора» в Алешки Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    На Западе резко раскритиковали Каллас после заявления о США

    Додик встревожился из-за Германии

    «АвтоВАЗ» раскрасит Lada Azimut в три новых цвета

    В МИД России отреагировали на размещение американских ракетных комплексов вблизи страны

    Россия рекордно нарастила поставки агропродукции в постсоветскую страну

    Толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины в российском регионе

    Союзник США купил сотни тысяч баррелей российской нефти

    Россиянин выиграл в лотерею и описал победу фразой «взял первый попавшийся билет»

    Перенесшим инфаркт людям дали помогающие избежать повторного приступа советы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok