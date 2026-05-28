В России ответили на заявление главы МИД Украины о «козырях»

Депутат Журавлев: Слова Сибиги о козырях Киева — блеф и попытка угодить Трампу

Заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев и его европейские партнеры имеют на руках «сильный расклад с козырями», — блеф и попытка угодить президенту США Дональду Трампу, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Не удивлюсь, если президент Украины Владимир Зеленский вдруг выкрасит волосы в рыжий. Они за Трампом все повторяют, стараясь ему понравиться, и вот уже в лексике украинских чиновников появились трамповские карточные расклады», — заявил Журавлев.

По его словам, риторика Киева связана с проблемами получения финансирования от Евросоюза. Европа, отметил парламентарий, не собирается содержать Украину, и обещанные Киеву 90 миллиардов евро «идут с большим скрипом». Принято уже 20 пакетов антироссийских санкций, но российская экономика к ним вполне приспособилась, и вряд ли следующий что-то изменит, заявил депутат.

«То, что делают сейчас представители киевского режима в карточной терминологии — не иначе как обычный блеф. Или попытка держать хорошую мину при плохой игре. У Украины, конечно, хватит ресурсов, чтобы вести войну и самостоятельно, но на чужие деньги было куда сподручнее», — заключил депутат.

Ранее Сибига заявил, что у Украины и Европы есть сильные козыри и сейчас настало время их разыграть. Он подчеркнул, что европейские страны должны начать проявлять «реальную силу», чтобы приблизить мир. По мнению Сибиги, начать следует с «четких и выполнимых шагов»: прекращения огня в аэропортах и портах, возвращения гражданских, демилитаризации Запорожской АЭС или создания «гуманитарного коридора» в Алешки Херсонской области.