Телеведущий заметил у себя странный симптом и вскоре потерял способность ходить

15:07, 28 мая 2026

Телеведущий Филлипс на время потерял способность ходить из-за сахарного диабета
Олег Давыдов

Фото: Lorne Thomson / Redferns / Getty Images

Британский комик Дейв Бенсон Филлипс, прославившийся как ведущий детских телешоу, рассказал, как на время лишился способности ходить из-за тяжелой болезни. Его историю приводит The Sun.

По словам Филлипса, несколько лет назад во время выступления на сцене он заметил у себя странный симптом. «У меня началось покалывание в ногах, и я стал терять подвижность», — вспомнил он. Вскоре комику стало хуже, он оказался прикован к кровати.

Филлипс обратился за медпомощью, и врачи выявили у него сахарный диабет второго типа — болезнь, при тяжелых случаях которой у человека немеют ноги. Ведущий признался, что этот диагноз стал для него шоком, потому что он считал себя здоровым. «Я понял, что это была моя вина. (...) Это было страшно», — раскрыл он свои мысли в тот период.

В результате комик начал придерживаться строгой диеты и принимать лекарства. Через некоторое время он снова смог ходить.

Ранее стало известно, что 50-летняя ведущая британского шоу «Место под солнцем» (A Place in the Sun) Жасмин Харман перенесла операцию. Ей пришлось взять перерыв в работе.

Дейв Бенсон Филлипс в 1990-х годах вел на британском канале CITV шоу «Фабрика веселых песен» (Fun Song Factory) для детей дошкольного возраста. С 1998 по 2006 год он был ведущим детской программы «Узнавайка Disney» (Playhouse Disney).

