Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

Frank RG: Рост капитала состоятельных россиян замедлился в 2025 году в четыре раза

Капитал состоятельных клиентов российских банков превысил в 2025 году отметку в 23,9 триллиона рублей, но прирост показателя существенно замедлился, то есть богатеть такие граждане стали гораздо медленнее. Об этом со ссылкой на результаты исследования «Private banking в России 2026», проведенного Frank RG, пишет Frank Media.

Вкладчики, имеющие от 100 миллионов рублей, нарастили активы в прошлом году на 12 процентов, или 2,6 триллиона рублей против 40 процентов (6,1 триллиона) в 2024-м и 61 процента (5,7 триллиона) в 2023-м. Таким образом, с 2022 года показатель вырос примерно в 2,5 раза, но темпы его роста в прошлом году сократились сразу вчетверо.

По словам аналитиков, основной причиной такой динамики стало резкое сокращение притока нового капитала — с 25 до 2 процентов. Другим препятствием для роста назвали усиление налоговой нагрузки. Так, в первом квартале текущего года сборы по НДФЛ выросли более чем на треть, составив 52,4 миллиарда рублей.

Отмечается, что страдают богатые россияне и от несбывающихся прогнозов экспертов. «Эксперты постоянно строят прогнозы "мимо кассы": говорили, рубль ослабеет, а это не так, ЦБ ставку не снизит — а она снизилась, акции вырастут — они упали, золото больше расти не будет — а оно выросло еще (...) Сплошные парадоксы!» — посетовал один из состоятельных участников опроса.