Сборы с налогов на богатых россиян выросли на треть

«Известия»: Налог на богатых принес бюджету 52 млрд рублей в первом квартале

По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет поступило более 52 миллиардов рублей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 38 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России пишут «Известия».

Базовые сборы от НДФЛ по ставке 13 процентов идут в региональные и муниципальные бюджеты, а федеральный получает только сумму, собираемую за счет вступившей в силу в прошлом году пятиступенчатой шкалы. Она предусматривает повышенную ставку в случае, если доходы за год превышают 2,4 миллиона рублей.

Процесс устроен таким образом, что при заработке от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей налог с суммы превышения (годовой доход минус 2,4 миллиона) уплачивается по ставке 15 процентов.

Если доход составляет 5-20 миллионов рублей, то ставка возрастает до 18 процентов, а если 20-50 миллионов, то 20 процентов. По самой большой ставке 22 процента налог рассчитывается в случае, если доход за год превышает 50 миллионов рублей.

Действовать такая надбавка начинает только после того, как доход с начала года превысит 2,4 миллиона рублей. Таким образом, сборы за первый квартал отражают поступления от богатейших россиян.

Поступления НДФЛ по ставке 13 процентов, то есть идущие в региональные и муниципальные бюджеты, выросли менее существенно — с 1,6 триллиона до 1,8 триллиона рублей. Как отмечает налоговый консультант Алексей Крылов, главной причиной такого роста стало увеличение номинальной зарплаты в 2025 году на 13,5 процента. Свою роль сыграло и ужесточение налогового администрирования, то есть процесс обеления доходов.

Ранее сообщалось, что Росстат изменит подход к ежегодному расчету коэффициента Джини, который в мире используется для оценки неравенства граждан в доходах. Стандартная методика показывает, что расслоение доходов россиян в последние годы неуклонно возрастает (в 2025-м был повторен максимум 2007 года), однако альтернативный способ дает прямо противоположный результат.