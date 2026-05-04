В России нашли оригинальный способ снизить неравенство в доходах

«Ъ»: Новый способ расчета коэффициента Джини покажет снижение неравенства в РФ

Росстат анонсировал изменения в подходе к ежегодному расчету коэффициента Джини, который в мире используется для оценки неравенства граждан страны в доходах. Об этом со ссылкой на объявление ведомства пишет «Коммерсантъ».

Помимо основной методики, ведомство намерено использовать альтернативную, учитывающую региональную дифференциацию доходов уже после вычета налогов. Такая оригинальная для статистических служб практика, отмечается в материале, даст существенное улучшение ситуации с неравенством.

Традиционный способ расчета показывает, что в 2025 году неравенство в стране поднялось до рекордных 0,422 (коэффициент Джини принимает значение от 0 до 1, чем он выше, тем сильнее неравенство). На таком уровне показатель с 1995 года находился лишь однажды — в 2007 году.

Складывающаяся динамика явно не способствует выполнению одной из национальных целей, которые установлены в 2024 году указом президента страны Владимира Путина. Глава государства требовал снизить показатель до 0,37 к 2030 году и до 0,33 — к 2036-му, но пока что он продолжает расти.

Однако если использовать альтернативный способ, то коэффициент Джини падает до 0,375, что уже довольно близко к целевому значению на 2030 год. В перспективе этот показатель может стать основным в расчетах, а общемировая методология будет признана альтернативной.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что после введения пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и механизма семейного налогового вычета ситуация с доходами действительно изменилась. В то же время они признают, что крупнейшие международные институты, в том числе Всемирный банк и Евростат, используют традиционную методику вычисления индекса, хотя в той же Европе налоги так же дифференцированы в зависимости от дохода и имеется значительный объем социальной поддержки.

Ранее в Высшей школе экономики (ВШЭ) предложили другой способ расчета неравенства в России, благодаря которому оно станет ниже текущих официальных оценок.