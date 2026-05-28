Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

Флорист из Ярославля показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети. Ролик, ставший вирусным, опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) цветочного магазина.

В размещенном ролике эксперты показали скриншот переписки с невестой, которая пожелала свадебный букет из отцветших одуванчиков. При этом она подчеркнула, что готова заплатить любые деньги за реализацию такого заказа.

Специалисты показали процесс создания нетипичной композиции. Так, мастер приобрела лак для волос и отправилась за цветами в поле. Она срезала растения садовыми ножницами и орошала их лаком, чтобы они сохранили свой внешний вид и не осыпались. Затем флорист составила букет, закрепив его белыми лентами разной длины и плотности.

Пользователи сети неоднозначно оценили результат работы мастера в комментариях под постом. «Так, давайте подытожим: букет однозначно неоднозначный, значит, цепляет каждого по-своему», «В моей фантазии букет был гораздо пушистее и все цветочки одного роста», «Такой ерунды я еще в жизни не видела», — возмутились одни.

«Бомба!», «Думаю, это новый тренд. И это бомбически прекрасно», «Вау мастерству», «Очень неординарный букет получился!» — высказались другие.

Ранее в мае невеста сменила образ на свадьбе и расстроилась из-за реакции гостей. Основательница бренда косметики Copini Кейси Джеймс позировала в белом облегающем макси-платье со шлейфом и прозрачной накидкой на плечах.