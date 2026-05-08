Невеста сменила образ на свадьбе и расстроилась из-за реакции гостей

Модель, блогерша и основательница бренда косметики Copini Кейси Джеймс из Австралии сменила образ на свадьбе и расстроилась из-за реакции гостей. Видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах предпринимательница появилась во втором праздничном наряде. Она позировала в белом облегающем макси-платье со шлейфом и надела прозрачную накидку на плечи. Большинство приглашенных не обратили внимания на преображение невесты и продолжили заниматься своими делами. «Когда выходишь во втором образе и получаешь два хлопка», — отметила автор поста.

Ролик набрал 3,7 миллиона просмотров. Зрители высказались о ситуации в комментариях. «А почему это должно быть шоу?», «Ты не именинница», «Разве это не то же самое платье? Может, поэтому никто не обратил внимания», «Твой свадебный организатор тебя подвел!», «К сожалению, это потому, что для тебя важны детали свадьбы, а для большинства людей нет», «Не так уж много людей способны по-настоящему радоваться за других», — разошлись во мнениях юзеры.

