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12:47, 5 июня 2026Авто

В российском городе двухлетний ребенок устроил ДТП

Mash: В Воронеже двухлетний мальчик выехал за рулем авто на площадку, где были дети
Майя Назарова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Воронеже двухлетний мальчик устроил ДТП в переулке Автоматчиков — он за рулем автомобиля выехал на площадку, где находились другие дети. Об инциденте с участием ребенка в российском городе стало известно Telegram-каналу Mash.

Очевидцы отметили, что мальчик был на водительское месте, на пассажирском сиденье находилась его мать. Легковая машина внезапно тронулась с места, перескочила через бордюр, пробила кусты и врезалась в горку.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники воронежской полиции начали проверку.

Предположительно, в автомобиле была установлена ручная коробка передач. Ребенок мог провернуть ключ.

До этого сообщалось, что школьный автобус попал в серьезное ДТП в Омской области. Одного ребенка тогда спасти не удалось. Еще семеро российских детей получили травмы и были госпитализированы.

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