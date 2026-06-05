В российском городе двухлетний ребенок устроил ДТП

Mash: В Воронеже двухлетний мальчик выехал за рулем авто на площадку, где были дети

В Воронеже двухлетний мальчик устроил ДТП в переулке Автоматчиков — он за рулем автомобиля выехал на площадку, где находились другие дети. Об инциденте с участием ребенка в российском городе стало известно Telegram-каналу Mash.

Очевидцы отметили, что мальчик был на водительское месте, на пассажирском сиденье находилась его мать. Легковая машина внезапно тронулась с места, перескочила через бордюр, пробила кусты и врезалась в горку.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники воронежской полиции начали проверку.

Предположительно, в автомобиле была установлена ручная коробка передач. Ребенок мог провернуть ключ.

До этого сообщалось, что школьный автобус попал в серьезное ДТП в Омской области. Одного ребенка тогда спасти не удалось. Еще семеро российских детей получили травмы и были госпитализированы.